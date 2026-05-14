日本ラグビー協会からの発表です。【映像】エディー・ジョーンズHC“出場停止”処分のお知らせ「エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチ倫理及び処分規程に基づく処分決定のお知らせ日本ラグビーフットボール協会は、エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチについて、以下の処分内容を決定いたしましたので、お知らせいたします。今回の処分は、2026年4月1日から15日に行われた23歳以下日本代表オーストラリア遠征中に実施