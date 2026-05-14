史上初のボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードが14日、都内でRIZINファイターの平本蓮、abc株式会社・松田元代表取締役社長と会見を行い、日本市場における格闘技エンターテインメント事業を展開する合弁会社「Crawford Production Japan（仮称）」の設立に向けて、基本合意書を締結した。【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制今月1