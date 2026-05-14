自動車大手ホンダが先ほど今年3月までの1年間の決算を発表し、営業損益、最終損益ともに上場以来初めての赤字となりました。【映像】自動車大手ホンダが上場以来初めての赤字ホンダの2025年度の決算で本業のもうけを示す営業損益は、前年の1兆円を超える黒字から一転し、4143億円の赤字でした。前の年に8358億円の黒字だった最終損益も4239億円の赤字でした。赤字は1957年の上場以来、初めてです。北米で生産予定だったEV