東京・江戸川区にある中学校で硫化水素を発生させる理科の実験中に生徒5人が体調不良を訴えました。【映像】学校の校舎内に消防隊員らが出入りする様子張山紗彩記者「現場の中学校前には多くの緊急車両が集まっています。そして学校の校舎内には多くの消防隊員や警察官が出入りしています」午前11時半ごろ江戸川区松本にある鹿本中学校で「理科の実験中に硫化水素が発生した」と119番通報がありました。警視庁などによります