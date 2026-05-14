日本野球機構(NPB)は14日の公示を発表。阪神はモレッタ投手と小野寺暖選手を登録抹消しました。モレッタ投手は今季加入のリリーフ右腕。ここまで15試合に登板し、2勝1敗7HPを記録しています。前日のヤクルト戦では8回に4番手として登板しましたが、押し出し死球と犠牲フライで2点を失い、逆転されチームも敗戦。この日は本来の実力が発揮出来ませんでした。小野寺選手は4月25日に1軍登録されると、今季13試合に出場。しかし13打席