栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、この家に住む女性と息子2人をバールで殴り逃走しました。女性は搬送先の病院で死亡しました。【映像】現場周辺を捜査する様子午前9時半ごろ、上三川町の住宅で「家族がバールで殴られた。犯人は駆け足で逃げた」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、この家に住む富山英子さん（69）と40代の長男、30代の次男がけがをしていて、英子さんは搬送先の病院で死亡が確認