タレント・いとうせいこう（65）が13日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が“発見した”パフォーマンス集団について語った。同番組には放送作家の倉本美津留氏とともにゲスト出演した。自身が手掛ける「あさ虫温泉フェス」の話題になり、「SOMELINEZ（サムライン）っていう3人組を見つけたんですよ」と告白。「むしろヨーロッパのほうで名前が売れてて、日本で全然知られてない」と伝