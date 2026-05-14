14日午後3時15分ごろ、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県津軽南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の西目屋村です。【各地の震度詳細】■震度2□青森県西目屋村■震度1□青森県弘前市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震