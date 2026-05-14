俳優・生見愛瑠の公式Instagramが更新され、私服カットが公開された。 参考：生見愛瑠、28年ぶり連ドラ復活『GTO』ヒロイン役に決定初の教師役で鬼塚英吉のバディに 投稿された写真には、白のTシャツに黒のオーバーサイズジャケットと同色のミニスカートを合わせた生見の姿が収められている。足元は黒のロングブーツでまとめ、全身をワントーンで仕上げたモードな着こなしに。 キ