ドリコムは、ゲームクリエイターの支援および作品の発掘・育成を行うインディーゲームスタジオ『DRECOM CREATORS STUDIO（ドリコム クリエイターズ スタジオ）』を設立することを発表した。 『DRECOM CREATORS STUDIO』は、ゲームクリエイターが生み出す作品の可能性を発掘し、開発から長期的なIP展開までを一貫して支援するインディーゲームスタジオ。個人制作から小