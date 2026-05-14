活気あふれる都市の顔と、どこか懐かしさを感じさせる風景が共存する福岡県。博多のにぎやかな街並みや中洲の夜景、潮風が心地よい海辺の景色など、多彩な表情を持つこの土地は、多くの人の記憶や物語を育んできました。そんな福岡は、音楽の中でも“舞台”としてたびたび登場し、恋や別れ、再会や旅立ちといったさまざまなドラマを映し出しています。地元ならではのリアルな空気感を描いた曲もあれば、遠くから見つめた憧れの場所