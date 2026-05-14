大相撲夏場所5日目、３年ぶりの十両に返り咲いた金沢市出身の炎鵬は、初日から5連勝です。西十両14枚目の炎鵬は、西十両12枚目・玉正鳳との対戦でした。懐に入れない炎鵬ですが、玉正鳳が引くところを好機ととらえたか一気に前に出ます。土俵際で相手の引き技を食らい前から落ちましたが、玉正鳳の足が先に土俵を割っていました。炎鵬は押し出しで勝ち、初日から5連勝です。炎鵬は首を故障し2023年の夏場所で途中休場してからは、