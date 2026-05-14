歌手の浜崎あゆみさんは5月13日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられています。【写真】浜崎あゆみの美腹筋「どんな鍛え方したらこんな美貌になるの!?」浜崎さんは「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます 助けて下さい笑」とつづり、6枚の写真を投稿。カットソーの丈が短く、縦に割れた美しい腹筋が見えています。くびれも強調されており、スタイル抜群です。ファンからは「腹筋ヤ