NPB（日本野球機構）は14日の公示を発表。ソフトバンクは木村光投手・笹川吉康選手を登録抹消しました。木村投手は今季、16試合にリリーフ登板し、8ホールド、防御率1.17をマーク。前日の西武戦では2番手で登板し、先頭からノーアウト1、2塁のピンチを背負いましたが、後続を打ち取り無失点に抑えていました。同じく抹消となった笹川選手は今季、10試合に出場し、打率.167の成績。前日の西武戦では「8番・ライト」でスタメン出場し