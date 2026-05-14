NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。ヤクルトは田中陽翔選手を抹消しました。健大高崎高を経て、2024年ドラフト4位でヤクルトに入団した田中選手。ルーキーイヤーとなる昨季は、1軍の6試合に出場し打率.308をマークしました。2年目の今季は開幕1軍をつかみ取り、ここまで22試合に出場。打率.209、3打点という成績を残しています。13日からは、1軍出場選手に登録されながらもファーム戦にも参加していた田中選手。14日の試合にも