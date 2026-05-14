サンスター文具は、パイロットコーポレーションと協業し、蛍光ペンの「KIRE−NA（キレーナ）」ちいかわデザイン（全10色）を4月下旬から販売した。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどで取り扱い予定になっている（発売元：サンスター文具・製造元：パイロットコーポレーション）。「蛍光ペン『KIRE−NA』ちいかわデザイン」5⾊セット今回発売する「KIRE−NA（キレーナ）」は、きれいに整理されたノートや