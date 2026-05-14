総合マーケティングビジネスの富士経済は、健康に対する意識の高まり、メディアの特集やインフルエンサーによる紹介などによって認知度向上、利用が進むDTC（Direct to Consumer）検査の国内市場を調査した。その結果を「2026年版 DTC検査市場最前線」にまとめた。トピックスとして、2030年国内市場予測では、健康意識の高まり、認知度の向上、安価な検査キットの発売やリピート需要を獲得し、DTC検査が221億円（2025年比48.3％増