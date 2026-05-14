「ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＡＵＴＯＲＡＣＥＣＬＡＳＳＩＣ２０２６」（１４日、川口）初日８Ｒで菅原すずの（２２）＝川口・３７期＝が０線１枠から逃げて１着。昨年８月川口以来の復帰戦を白星で飾った。「（２枠の）深谷（隆＝川口）さんが見えてから頑張った感じ。試走（３・４２）も出ると思わなかった。エンジンはいろいろやってダメだったが、これなら満足です。ひと安心です」と胸をなで下ろす。２日目以降も奮戦が期