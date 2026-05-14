「涼風めぐる夢見ブランケット」ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からファン付掛け布団「涼風めぐる夢見ブランケット」、シルクタッチ素材でさわやかな肌ざわりの「もっと極冷感両面冷感サマーケット」などのひんやり寝具を5月15日から全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で販売を順次開始する。これまでの「風で涼を取る」から「実際に空気を冷やせるか」へと価値基準がシフトしているなか、夜