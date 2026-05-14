「ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＡＵＴＯＲＡＣＥＣＬＡＳＳＩＣ２０２６」（１４日、川口）川口の名物企画レースの開幕戦を飾ったのは森且行（５２）＝川口・２５期＝だった。５車立てで行われ、４０線から着実に追い上げて４周３角で逃げる清水雄平（川口）を差して抜け出した。「後半が課題だな。滑っていないのにペースが上がらない。そんな気持ち良くない」と快勝劇にも表情はさえない。上がりタイムは３・４２４で、前節の