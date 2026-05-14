「ネクター果実食感グミ（清水白桃）」不二家は、味や見た目だけでなく“触”感にもこだわった、五感で楽しむネクターグミ「ネクター果実食感グミ（清水白桃）」を、5月19日から発売する。不二家「ネクター」は、桃をまるごと裏ごししたピューレを使用した、濃厚でまろやかな味わいが特長のロングセラー飲料。そのネクターのおいしさをぎゅっと詰め込んだネクターグミシリーズから、果実食感＆素材の産地にこだわった、岡山県産「