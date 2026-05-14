お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が13日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演し、お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）にまつわるエピソードを語った。「八木さんは昔から優しくておもしろい人ではありました」という山里。「八木さんのことで覚えている話がありまして」。八木との忘れられない共演があったという。2人は佐賀・サガテレビの周年特番に出演。4時間ほ