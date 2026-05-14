インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、コクヨの“まなびかた”のブランド＜Campus（キャンパス）＞とコラボレーションし、勉強のon／offの切り替えをテーマにした＜Zoff×Campus＞コラボレーションアイテム、全5種11品番を5月20日から発売する。デジタルデバイスの普及によって学生の目が酷使される一方、屋外活動における「目への紫外線ダメージ」は見過ごされがち。Zoffは、生徒・教職員に向けて紫