ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡの真矢さんの関係者向けお別れ会が１４日、都内で営まれ、関係者約１０００人が最後の別れへ訪れた。バンドのメンバーも、それぞれが生前の真矢さんとの思い出を語っていた。ＲＹＵＩＣＨＩはお別れの会に際し「バンドでもムードメーカーで、ファンのみんなにもライブを楽しんでほしいという明るい人だった。悲しんでいるってこと自体が真矢くんにとって残念なこと」とした上で「真矢くんと笑い