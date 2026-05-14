フリーアナウンサーの松下由依（28）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ナチュラルな表情での寝そべり自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お気に入りのもふもふのソファでくつろぐ時間が好きです」とつづった。写真では、ナチュラルな表情での寝そべり自撮りショットを公開した。ネットでは「すっぴん？」「ばり可愛い！」「美しすぎる」「お化粧不要」「神々しい美しさ最高」「キュートで癒やされ