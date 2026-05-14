2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。この日はLUNA SEAのメンバーや妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）、さらに相川七瀬（51）や大黒摩季（56）SOPHIA松岡充（54）THE YELLOW MONKEY、お笑いコンビのトム・ブラウンら1000人が参列。祭壇は真矢さんが昨年2月の東京ドーム公演で使用したドラムや、今年3月の有明アリーナ公演で会場に飾った最新のドラ