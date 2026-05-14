JRAは14日、G1「第67回宝塚記念」（6月14日、阪神芝2200メートル内）のファン投票第1回中間発表を行った。1位は今年の大阪杯、天皇賞・春とG1を連勝中のクロワデュノール（牡4＝斉藤崇）で17万1253票。昨年覇者メイショウタバル（牡5＝石橋）が16万7332票の2位で続く。3位から10位まではマスカレードボール（牡4＝手塚久）、レガレイラ（牝5＝木村）、ミュージアムマイル（牡4＝高柳大）、ダノンデサイル（牡5＝安田）、エネ