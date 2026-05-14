落語家桂春蝶（51）が14日、大阪市内で独演会「落語で伝えたい想い」の第12作「それゆけ、タイガース！」（6月13〜14、20〜21、扇町ミュージアムキューブCUBE01）の取材会に出席した。春蝶は2013年から、「命の落語」をテーマに、その時々で伝えたいと思っていることを創作落語に込めた「落語で−」を続けており、ライフワークとなっている。父である先代の桂春蝶が亡くなったのと同じ51歳になり、「51歳。2代目に捧ぐみたいな一