２月１７日に亡くなったロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡの真矢さんのお別れの会が１４日、都内で営まれた。真矢さんと交流があった関係者向けのお別れ会として営まれ、１０００人が参列した。祭壇となったステージには、昨年２月２３日の東京ドーム公演で使用したものを含む三台のドラムを設置。真矢さんが大好きだった紫の色を中心とする花々が飾られ、モニターには１９９６年１２月２３日での横浜スタジアム公演など印象的な