前ＤｅＮＡで米独立リーグ、ロングアイランド・ダックスのトレバー・バウアー投手（３５）が審判に暴言を連発し、波紋が広がっている。バウアーは１２日（日本時間１３日）のガストニア・ゴースト・ペッパーズ戦に先発し、８回２失点、球団記録となる１５奪三振の好投を披露。４月のノーヒットノーラン達成に続き、サイ・ヤング賞右腕の底力を見せつけた。ただ試合中に二塁塁審のセーフ判定をめぐって激怒。二塁塁審に詰め寄