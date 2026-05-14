ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩが１４日に都内で行われた、今年２月に５６歳で亡くなった真矢さんの「真矢お別れの会」に出席した。真矢さんは昨年９月に脳腫瘍と診断されことを公表し、闘病していたが２月１７日に死去。ＲＹＵＩＣＨＩは改めて「いなくなって初めて存在の大きさを思い知った」と喪失感を語った。３月に有明でライブを行い「真矢が育てた弟子のＳＩＡＭＳＨＡＤＥの淳士が（ド