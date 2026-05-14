ローソンは5月、抹茶で有名な京都・宇治の老舗茶舗ブランド「森半」とコラボレーションしたスイーツを続々と発売。5月12日からは、抹茶サンドとどらもっちのUchi Caféスイーツ2品を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「どらもっち 抹茶ミルク」(257円)天保7年(1836年)に京都・宇治で創業した、歴史ある老舗茶舗ブランド「森半」とのコラボ。5月12日からは、森半の濃厚な抹茶を使用した「どらもっち 抹茶ミルク」(2