美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏が１４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、公表している「全身がん」について治療方針を変更することを示唆した。高須氏は「かっちゃんの癌はしぶとい。あらゆる攻撃に耐えて領土を広げている」と説明。「戦術的な武器も効かない。もはや打つ手なし。何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった」という。そのため、「癌と二人連れで人生劇場を演じきることに決めた」と