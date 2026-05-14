【モデルプレス＝2026/05/14】2026年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れの会が5月14日、都内にて行われた。アーティストや芸能人など約1000人の参列者が来場した。【写真】LUNA SEAメンバーが描かれた真矢さんのドラム◆LUNA SEA真矢さん、お別れの会開催祭壇は、ドラマーとしての真矢さんを象徴したデザインになっており、3つのドラムと写真が並んでいる。上手に並ぶのは、東京ドーム