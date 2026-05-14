ペットボトル入りコーヒーで、「コーヒー」ではなく「コーヒー飲料」と表示される商品が広がっている。単にコーヒー豆の使用量が少なくなったという話ではない。背景には、コーヒー豆価格の高騰に加え、PETコーヒーに求められる飲用シーンの変化やメーカーの努力による技術革新がある。「コーヒー」と「コーヒー飲料」は、コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約に基づく種類別名称である。内容量100g中にコーヒー生豆換算で5g