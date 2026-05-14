ラグビーのＮＴＴリーグワン２０２５―２６は、２３日からレギュラーシーズン上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）を迎える。１４日は会見が行われ、３連覇に挑むＢＬ東京のリーチ・マイケル主将は「一発勝負というのは、他の試合とは違う。当日強ければいい、そういうマインドでいきたい」と、意気込みを語った。２連覇王者として迎えた今季、チームは苦戦。８勝１０敗と負け越し、６位でＰＯに滑り込んだ。準々決勝（２４日