ラグビーのＮＴＴリーグワン２０２５―２６は、２３日からレギュラーシーズン上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）を迎える。１４日は都内で会見が行われ、初のＰＯ進出を決めたＢＲ東京はＳＨ、ＴＪ・ペレナラが出席。準々決勝（２日、秩父宮）の東京ＳＧ戦に向け「サントリーの強さ、どこに力があるかは分かっている。自分たちの戦略、どういうプレーをしたいかということが大事」と、表情を引き締めた。東京ＳＧからは、フ