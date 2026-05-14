◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神モレッタ投手▽阪神小野寺暖外野手▽巨人則本昂大投手▽巨人中山礼都外野手▽ヤクルト田中陽翔内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天柴田大地投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク木村光投手▽ソフトバンク笹川吉康外野手▽西武山村崇嘉内野手