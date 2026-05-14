タレントのスザンヌが12日、自身のインスタグラムを更新。息子からの“母の日ギフト”使った私服コーデを披露した。【写真】「宝物すぎますね」「ムッチャ似合ってて可愛いぃ〜」息子からの“母の日ギフト”を使ったスザンヌの私服コーデスザンヌは「息子が母の日の朝、ハニカミ笑顔で渡してくれた宝物」と、靴下の写真を投稿。「一生履けないのもったいないから（1足はまだ飾ってる）さっそく履いて息子に見てもらって」と、