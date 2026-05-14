俳優のかとうかず子（68）が14日までに、息子・加藤守さんのインスタグラムに登場。着物姿で初孫を抱いた“お宮参りショット”が公開された。【写真】「いいお顔」初孫を抱いたかとうかず子のお宮参りショットかず子は元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）と1990年に結婚。守さんが誕生するも2006年に離婚した。守さんは、立教大学からジョージタウン大学の大学院へ進学。その後、ワシントン、日本のシンク