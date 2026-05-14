タレント・いとうせいこう（65）が13日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が手掛ける音楽フェスに、大物タレントが出演した経緯を明かした。同番組には放送作家の倉本美津留氏とともにゲスト出演。自身が昨年から手掛ける音楽フェス「あさ虫温泉フェス」について、いとうは「青森県の一番上、浅虫温泉っていう棟方志功がずーっといたところがある」と切り出した。ある時、親交のある