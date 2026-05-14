米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］＜モロッコ編・下＞雲一つない青空の下、ピッチに一人の日本人ＦＷの姿があった。モロッコ２部リーグに属する「ラシン・アスレチック・クラブ（ＲＡＣ）」のホームスタジアム。練習開始の午後３時