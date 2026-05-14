阪神は14日、ダウリ・モレッタ投手（30）、小野寺暖外野手（28）の出場選出登録を抹消した。 来日1年目のモレッタは開幕から勝利の方程式の一員として期待されたが、ここまで15試合に登板して2勝1敗、5ホールド、防御率は6・39。前日13日のヤクルト戦（神宮）では2-2の8回1死満塁で登板し代打・古賀に押し出し死球で決勝点を献上していた。この日は甲子園での全体練習に参加。先輩のドリスから助言を受ける場面もあった。小