同じフードを食べない、せっかく買ったフードもすぐに飽きてしまうなど、猫の「食べむら」に悩む飼い主は多い。【写真】キャットフードに「だしパック」を入れると食いつきが良くなります！先日、国立大学法人岩手大学の研究グループが、「匂い」が「猫が餌を食べ残す理由」に深く関わっていることを発表。「岩手大学！なんと有用な研究！」「ねこ、海原雄山みたいでかわいい」と、猫好きたちから大きな注目が集まった。「だしパッ