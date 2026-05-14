没入型ソーシャルプラットフォーム「VRChat」を運営するVRChat Inc.が、6月17日から19日まで東京ビッグサイトで開催される『コンテンツ東京2026』に、パートナー企業と共同で特設エリア「VRChat Entertainment & IP Showcase」を設置することが発表された。 『コンテンツ東京2026』は「XR・メタバース総合展」との同時開催となり、3日間で4万人の来場が見込まれている。会場は東京ビッグサ
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