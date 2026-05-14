ライブ配信プラットフォーム「Twitch」は、これまでアフィリエイトおよびパートナーに限定していた収益化／コミュニティ構築ツール群を、対象となるストリーマーへ順次開放すると公式ブログで発表した。米国での先行導入を経て、現地時間5月13日より世界中のストリーマーに向けて、約1週間かけて段階的にアクセスが拡大される。 参考：VTuberからプロゲーマーまで