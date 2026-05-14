私（アスミ、30代）は6歳の長女（スイ）と0歳の次女（アイ）の母。子育てに奮闘する毎日ですが、夫（フミタカ、40代）はもちろん、近所に住む母（ユウコ、60代）のおかげでなんとかがんばれています。ある日、母から長女のプール送迎や実家でのお泊まりを提案されました。でも私が長女の体調を理由に断ると、母は機嫌を損ねてしまったのです。しかも私は夫やママ友（ナナコ、30代）に「都合よく親に頼りすぎたのでは」と指摘されて