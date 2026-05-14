１４日、呉市音戸町で廃船や廃材が燃える火事があり消火活動が続いています。 午後０時５０分ごろ呉市音戸町渡子で「大量の黒煙が見える」と付近の住民から通報がありました。 消防によりますと現場は船舶の解体工事現場で、廃船や廃材が燃えているということです。 けが人は現時点で確認されていません。 現在消防車１１台などが出動し消火活動にあたっています。