NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。巨人は前日先発した則本昂大投手と中山礼都選手を抹消しました。則本投手は今季5登板目の先発として、前日13日の広島戦に登板。7回99球を投げ、被安打5、奪三振7、無失点の好投を披露しました。5回にはキャベッジ選手が先制ソロを放っており、移籍後初となる勝利投手の権利を手にしていたものの、8回に大勢投手が同点に追いつかれたことで勝利とはならず。それでも見事な投球を披露しました