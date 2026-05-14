東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典『TOKYO LIGHTS 2026（トウキョウ ライツ ニーゼロニーロク）』が、5月23日〜31日に東京都庁第一本庁舎 都民広場および西新宿エリアで開催される。プロジェクションマッピング国際大会のオープニングアクトとして、Adoの楽曲メドレーを使用したスペシャル演出が決定した。【画像】Adoが声担当するゲームキャラ！『STRANGER THAN HEAVEN』の場面カットプロジェクションマッピング国際大